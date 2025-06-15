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Бывшего президента Франции Саркози лишили высшей государственной награды

Экс-президента Франции Николя Саркози лишили ордена Почетного легиона
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Global Look Press

Бывшего президента Франции Николя Саркози лишили ордена Почетного легиона — высшей государственной награды республики. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

По информации агентства, данное решение было принято в связи с тем, что бывший президент был приговорен к году лишения свободы за торговлю влиянием и давление на следствие. Кассационный суд, высшая инстанция во французской судебной системе, в конце 2024 года оставил этот приговор, вынесенный в 2023 году апелляционным судом.

В декабре прошлого года Кассационный суд отклонил апелляцию Саркози по делу о прослушивании телефонных разговоров и вынес решение о наказании «за коррупцию и торговлю влиянием». Юристы называют этот приговор беспрецедентным.

Бывший президент Франции в интервью газете Le Journal du Dimanche ранее заявил, что не планирует возвращаться в политику. Экс-глава государства добавил, что, по его мнению, самым мудрым и полезным для него будет проговаривание того, что необходимо Франции, но без любых личных амбиций.

Саркози занимал пост президента с 2007 по 2012 год.

Ранее жена экс-президента Франции Саркози вышла в Каннах в бархатном платье с разрезом.

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