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В Турции рассказали о зависимости доходов Ирана от Ормузского пролива

Hürriyet: Иран выстрелит себе в ногу, если закроет Ормузский пролив
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Bill Foley/AP

Закрытие Ормузского пролива Ираном лишит республику доходов от экспорта нефти. Об этом сообщила турецкая газета Hürriyet со ссылкой на эксперта по нефтяному рынку Джема Ашикоглу, передает РИА Новости.

«Если Иран закроет пролив, то тем самым выстрелит себе в ногу, поскольку 70% его доходов зависят от Ормузского пролива» — сказал Ашикоглу.

Он отметил, что через Ормуз проходит большая часть нефти с острова Харк, которая затем отправляется в Индию и Китай. Если закрыть пролив, то через него будут проходить только собственные суда, подчеркнул эксперт.

14 июня член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари на фоне напряженности с Израилем заявил, что Тегеран не исключает перекрытия Ормузского пролива, через который идет 20% всей мировой нефти. Тегеран готов пойти на это пойти, несмотря на угрозы существенно ограничить экспорт иранской нефти, добавил он.

По словам российского сенатора Пушкова, закрытие пролива приведет к резкому росту цен на нефть — до $130 за баррель.

Ранее эксперт оценил влияние обострения вокруг Ирана и Израиля на мировую экономику.

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