В Иране допустили закрытие важного для поставок нефти пролива

Власти Ирана рассматривают возможность закрытия Ормузского пролива на фоне ударов Израиля по территории республики. Об этом заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари, передает агентство Rokna.

«Сейчас рассматривается вопрос о закрытии Ормузского пролива, и Иран без колебаний примет соответствующее решение», — сказал депутат.

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Индийским океаном. Он является важным путем для поставок нефти на мировые рынки.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее дом посла Дании в Тель-Авиве попал под удар иранской ракеты.