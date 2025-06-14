В Совфеде допустили рост цены за нефть из-за конфликта Ирана и Израиля

Мировые цены на нефть могут увеличиться до $110-130 за баррель в случае попыток блокады Ираном и йеменскими хуситами проливов на Ближнем Востоке, например, Ормузского. Об этом написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, осуществимость такого перекрытия вполне реальна, особенно в части Баб-эль-Мандебского пролива. Но даже частичные перебои с поставками нефти через Персидский залив в условиях ирано-израильского конфликта приведут к значительному росту мировых цен на нефть — до $110 или даже до $130 за баррель, отметил парламентарий.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против ядерной программы Ирана. 200 истребителей атаковали более 100 целей на территории Исламской Республики, в том числе ядерные объекты. Вечером того же дня иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что Иран в ответ ударил ракетами по территории Израиля, атаковал военные объекты и авиабазы.

Эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин рассказал «Газете.Ru», что после удара Израиля по Ирану, Тегеран может теоретически перекрыть Ормузский пролив, через который идет 40% мирового трафика нефти, но в этом случае он настроит против себя Китай, который является одним из крупнейших импортеров нефти.

Ранее рынок нефти отреагировал ростом на события в Иране.