В минздраве Израиля рассказали о потерях среди населения из-за атак Ирана

Минздрав Израиля: 12 человек не пережили новую атаку Ирана за минувшие сутки

За минувшую ночь в израильские больницы поступило 385 человек, которые пострадали в результате новой волны ударов со стороны Ирана. Об этом сообщила пресс-служба израильского минздрава, пишет ТАСС.

Согласно информации ведомства, есть также те, кто не пережил очередную атаку иранских военных. В минздраве Израиля рассказали, что за сутки спасти не удалось 12 человек. В общей сложности с вечера 13 июня, когда Иран начал свои удары, насчитывается уже 15 жертв.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию под названием «Восстающий лев», атаковав ядерные и военные объекты Ирана. Под ударами оказалась инфраструктура, связанная с разработкой ядерного оружия, а также места дислокации иранских генералов.

В ответ Иран выпустил сотню беспилотников в направлении Израиля. В ЦАХАЛ сообщили, что Тель-Авив ожидал подобного, поэтому местные власти заранее ввели чрезвычайное положение в стране и мобилизовали часть резервистов.

15 июня глава иранского МИД Аббас Арагчи сообщил, что Иран готов заключить мирное соглашение с Израилем, которое официально закрепит отсутствие у страны ядерного оружия.

По словам министра, Тегеран готов прекратить ответные удары по Израилю, но при условии, что израильская сторона поступит также. Арагчи подчеркнул, что шаги по деэскалации возможны только при соблюдении взаимных обязательств и отказе от агрессии.

Ранее стала известна реакция США на просьбу Израиля вступить в войну против Ирана.