Премьер Словакии заявил о планах отложить рассмотрение новых санкций ЕС против РФ

Словакия планирует предложить перенести рассмотрение новых санкций Европейского союза (ЕС) против России. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, передает РИА Новости.

«В среду заседание министров иностранных дел [ЕС], которые должны обсуждать очередной пакет санкций против России. Я попросил министра иностранных дел, чтобы он официально попросил отложить обсуждение этих санкций», — сказал глава словацкого кабмина.

Фицо добавил, что до введения новых рестрикций Евросоюзу следует решить проблему, связанную с планом REPowerEU — он призван прекратить импорт газа, нефти и ядерного топлива из России в Европу.

11 июня агентство Bloomberg сообщило, что Фицо пригрозил заблокировать новый пакет санкций Евросоюза в отношении России, если ЕС не найдет способ решения проблемы возможной потери поставок российских энергоносителей. По данным журналистов, политик призвал к «реальному решению кризисной ситуации», в которой может оказаться и Словакия.

Ранее Словакия назвала условие, при котором поддержит санкции ЕС против России.