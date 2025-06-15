Протестующие в Лос-Анджелесе назвали «адом» стычки с полицией

Резиновые пули, которые полиция Лос-Анджелеса применяет против протестующих, бьют «чертовски больно». Об этом рассказали РИА Новости участники протестных акций в американском городе.

«Это чертовски больно, вы не предоставляете», — поделился собеседник агентства, которому пуля попала в ногу.

По словам мужчины, полиция стреляет по всем без разбора.

«Это был ад. Газ (слезоточивый. — «Газета.Ru»), резиновые пули — они стреляли даже по людям на крышах», — добавил он.

Другая протестующая рассказала, что резиновые пули попали ей в руку и ногу. Из-за этого на ее теле остались гематомы. Она отметила, что среди активистов есть очень много пострадавших.

6 июня в Лос-Анджелесе начались протесты из-за рейдов Иммиграционной и таможенной полиции США. Люди вышли на улицы после того, как в городе начали массово задерживать мигрантов.

Поначалу протесты носили мирный характер. Но после того, как президент США Дональд Трамп решил ввести в город Нацгвардию, там вспыхнули беспорядки, которые с каждым днем становились все более агрессивными. Протестующие, в частности, ограбили несколько десятков торговых предприятий и нанесли ущерб местному бизнесу на миллионы долларов.

По данным «Известий», по состоянию на 15 июня протесты в Лос-Анджелесе подходят к концу. В настоящее время местная полиция применяет спецсредства и слезоточивый газ, чтобы оттеснить протестующих в северную часть города.

Ранее журнал Time посвятил новую обложку борьбе Трампа с нелегальными мигрантами.