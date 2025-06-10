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Журнал Time представил новую обложку с «горящим» Трампом

Журнал Time посвятил новую обложку борьбе Трампа с нелегальными мигрантами
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Time

Американский еженедельный журнал Time представил обложку своего июньского выпуска. Публикация появилась на странице издания в социальной сети Х.

Уточняется, что новая обложка посвящена борьбе администрации президента США Дональда Трампа с нелегальными мигрантами.

«Новая обложка Time: изнутри беспрецедентных усилий администрации Трампа по депортации миллионов людей», — говорится в публикации.

На картинке изображен факел в руке Статуи Свободы. В огне отчетливо прослеживается лицо Трампа с открытым ртом и его характерная прическа. Руку, держащую факел, обвивает колючая железная проволока, которую обычно можно увидеть на границах государств.

В Лос-Анджелесе с 6 июня не утихают протесты, вызванные рейдами Иммиграционной и таможенной полиции США. За прошедшую неделю в городе было задержано 118 мигрантов. Из-за этого жители Лос-Анджелеса и близлежащих городов Парамаунт и Комптон вышли на улицы.

Поначалу протесты носили мирный характер, однако после того, как Трамп решил ввести в город Нацгвардию, там вспыхнули беспорядки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп пообещал освободить Лос-Анджелес от «вторжения мигрантов».

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