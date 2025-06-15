В Великобритании заявили, что Лондон не участвовал в атаке Израиля на Иран

Ривс: Великобритания не участвовала в атаке Израиля на Иран

Великобритания не участвовала в атаке Израиля на Иран. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявила министр финансов Соединенного Королевства Рейчел Ривс.

«Мы не были вовлечены в эти удары и в этот конфликт. Я не собираюсь комментировать то, что может произойти в будущем, пока мы не были вовлечены», — сказала она.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

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