В МИД Ирана заявили, что Израиль не хочет соглашения по ядерной программе

Израиль не хочет достижения соглашения, касающегося ядерной программы Ирана. Об этом в эфире иранского телевидения заявил глава министерства Исламской Республики Аббас Арагчи, передает РИА Новости.

«Израиль не хочет никакого соглашения, никаких переговоров и никакой дипломатии. Агрессия против Ирана в самый разгар переговоров показывает, что Израиль против переговоров любого рода», — отметил он.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой атаковал ядерные и военные объекты Ирана. Под ударами оказалась инфраструктура, связанная с разработкой ядерного оружия, а также места дислокации иранских генералов.

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что удары Израиля по ядерному объекту в Фордо нанесли ограниченный ущерб. Также он уточнил, что атакам подверглись несколько складов в Исфахане, там произошел пожар. Однако ущерб не был масштабным, поскольку иранцы успели заранее перевезти важную часть оборудования и материалов оттуда в безопасное место.

Ранее стала известна реакция США на просьбу Израиля вступить в войну против Ирана.