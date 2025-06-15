В Ираке предупредили о новых беженцах из-за эскалации на Ближнем Востоке

МИД Ирака: эскалация на Ближнем Востоке может привести к волнам беженцев в Европу

Военная эскалация на Ближнем Востоке в результате противостояния Ирана и Израиля может привести к волнам беженцев в Европу. Об этом заявил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн, сообщает агентство INA.

Соответствующее заявление он сделал в ходе телефонного разговора с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем.

«Военная эскалация может привести к новым волнам беженцев в Европу. Это требует серьезных международных действий для устранения причин напряженности и для деэскалации ситуации», — сказал он.

До этого глава МИД Британии Дэвид Лэмми также призвал стороны прекратить эскалацию конфликта. Он сделал это во время разговора с израильским коллегой Гидеоном Сааром.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России обвинили Запад в отсутствии совести на фоне эскалации Израиля и Ирана.