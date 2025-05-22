Стало известно, какие животные будут участвовать в масштабном военном параде в Вашингтоне

WP: в военном параде в Вашингтоне примут участие лошади, мулы и собака

В посвященном 250-летию армии США военном параде в Вашингтоне кроме боевой бронированной техники и авиации примут участие лошади, мулы и собака. Об этом, ссылаясь на Пентагон, сообщает газета Washington Post (WP).

По имеющимся сведениям, в параде, который пройдет 14 июня, военные будут одеты в униформу, представляющую каждый конфликт Соединенных Штатов, начиная с Войны за независимость. Их будут сопровождать десятки единиц техники, в частности, 28 танков Abrams, 28 боевых машин пехоты Bradley, 28 бронетранспортеров Stryker.

Над Вашингтоном пролетят 50 вертолетов, а на примыкающую к Белому дому поляну приземлятся парашютисты.

Кроме того, в параде примут участие и животные: 34 лошади, два мула и одна собака.

15 мая сообщалось, что военный парад в Вашингтоне, приуроченный к 250-летию армии США и 79-летию президента страны Дональда Трампа, обойдется бюджету в $25–45 млн.

Ранее Трамп пообещал эмиру Катара провести авиашоу.