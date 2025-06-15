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Протесты в Лос-Анджелесе не стихают спустя шесть часов

РИА: протестующие в Лос-Анджелесе бастуют уже 6 часов, запускают фейерверки
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David Swanson/Reuters

Протесты в американском Лос-Анджелесе продолжаются уже несколько часов, некоторые демонстранты запускают фейерверки. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

«Часть митингующих подошли вплотную к бойцам Нацгвардии, охраняющих одно из федеральных зданий. Силовики не отреагировали», — говорится в сообщении.

Протесты против американского лидера длятся уже несколько дней. Конкретно акция No Kings, анонсированная противниками президента США Дональда Трампа, началась 14 июня. Однако сами протесты стартовали еще 6 июня из-за рейда иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов.

12 июня сообщалось, что полицейские в Лос-Анджелесе применили резиновые пули против группы из сотен протестующих вне зоны комендантского часа. Суд также разрешил Трампу использование Национальной гвардии для борьбы с протестами в Лос-Анджелесе.

Ранее в США заявили о распространении фейковых видео по событиям в Калифорнии.

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