Трамп прибыл на Большой военный парад в Вашингтоне

Трамп и его супруга Мелания прибыли на Большой военный парад в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания прибыли на Большой военный парад в Вашингтоне. Об этом сообщает NBC News.

Как передает телеканал, глава государства и первая леди США прибыли на смотровую площадку на проспекте Конституции.

Парад приурочен к 250-й годовщине создания армии США и 79-летию Трампа.

До этого сообщалось, что военный парад в Вашингтоне обойдется американскому бюджету в $25–45 млн. Отмечалось, что затраты не включают ремонт дорог после прохода техники.

Ожидается, что в мероприятии примут участие 6600 военнослужащих, 50 воздушных судов и 150 единиц наземной техники, включая два десятка танков M1 Abrams.

Ранее стало известно, какие животные будут участвовать в военном параде в Вашингтоне.