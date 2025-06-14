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Трамп заявил Путину о заинтересованности в скорейшем окончании конфликта на Украине

Ушаков: Трамп заинтересован в скорейшем окончании конфликта на Украине
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Kevin Lamarque/Reuters

В разговоре с президентом России Владимиром Путиным его американский коллега Дональд Трамп выразил заинтересованность в скорейшем окончании конфликта на Украине. Об этом рассказал помощник лидера РФ по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«С российской стороны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня», — сказал Ушаков.

Он добавил, что Трамп принял эту информацию к сведению.

После возвращения американского политика в Белый дом лидеры общались по телефону уже пять раз. Их последняя беседа продолжалась 50 минут. Разговор глав государств был «содержательным, откровенным и, главное, весьма полезным». Кроме урегулирования на Украине, они обсуждали обострение на Ближнем Востоке, «братство по оружию народов России и Америки в ходе Второй мировой войны» и двусторонние отношения. По словам Ушакова, политики выразили удовлетворение двусторонними контактами, позволяющими решать актуальные вопросы.

Ранее Зеленский призвал США силой остановить конфликт на Украине.

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