Власти США отреагировали на слухи о возможном участии в операции Израиля против Ирана

Axios: в США опровергли заявления Израиля о возможном участии в ударах по Ирану

В США опровергли заявления представителей Израиля о возможном присоединении к ударам по Ирану. Об этом пишет издание Axios.

В Израиле заявляли, что президент США Дональд Трамп якобы обещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху присоединиться к атаке при необходимости.

«Представитель Белого дома опроверг это, заявив, что Трамп сказал совершенно противоположное. В настоящее время США не намерены напрямую вмешиваться», — сообщило издание.

Отмечается, что для полного разгрома иранской ядерной программы Израилю необходимы имеющиеся у США более мощные вооружения, в том числе противобункерные бомбы, поскольку ядерный объект в Фордо буквально находится внутри горы.

При этом в Иране напрямую обвиняют США в соучастии в атаках Израиля.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что координация ударов Израиля Вашингтоном говорит о ненадежности США.

Ранее в Пентагоне выразили надежду, что Иран выберет переговоры для урегулирования эскалации.