Власти США отреагировали на слухи о возможном участии в операции Израиля против Ирана

В США опровергли заявления представителей Израиля о возможном присоединении к ударам по Ирану. Об этом пишет издание Axios.
В Израиле заявляли, что президент США Дональд Трамп якобы обещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху присоединиться к атаке при необходимости.
«Представитель Белого дома опроверг это, заявив, что Трамп сказал совершенно противоположное. В настоящее время США не намерены напрямую вмешиваться», — сообщило издание.
Отмечается, что для полного разгрома иранской ядерной программы Израилю необходимы имеющиеся у США более мощные вооружения, в том числе противобункерные бомбы, поскольку ядерный объект в Фордо буквально находится внутри горы.
При этом в Иране напрямую обвиняют США в соучастии в атаках Израиля.
До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что координация ударов Израиля Вашингтоном говорит о ненадежности США.
Ранее в Пентагоне выразили надежду, что Иран выберет переговоры для урегулирования эскалации.