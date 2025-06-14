На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Иране усомнились в надежности США как переговорщика

Президент Ирана: координация ударов Израиля Вашингтоном говорит о ненадежности США
close
Morteza Fakhri Nezhad/IRIB/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что координация Израилем ударов по иранской территории с Соединенными Штатами в период проведения переговоров свидетельствует о ненадежности Вашингтона. Об этом пишет ТАСС.

«Координация с Соединенными Штатами действий сионистского режима по вторжению на территорию Ирана в разгар переговоров является признаком нечестности и ненадежности США», — сказал политик в разговоре с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Президент Ирана предупредил, что Израиль столкнется с еще более решительным ответом в случае продолжения агрессивных действий против Ирана.

До этого официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном, касающиеся иранской ядерной программы, потеряли всякий смысл после израильской атаки.

В ночь на 13 июня израильские войска начали серию атак против Ирана, нанеся удары по ключевым объектам ядерной программы Исламской Республики. Кроме того, атаке подверглась штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране.

Ранее Трамп заявил, что США передали Израилю самое смертоносное оружие в мире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами