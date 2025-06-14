В Иране усомнились в надежности США как переговорщика

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что координация Израилем ударов по иранской территории с Соединенными Штатами в период проведения переговоров свидетельствует о ненадежности Вашингтона. Об этом пишет ТАСС.

«Координация с Соединенными Штатами действий сионистского режима по вторжению на территорию Ирана в разгар переговоров является признаком нечестности и ненадежности США», — сказал политик в разговоре с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Президент Ирана предупредил, что Израиль столкнется с еще более решительным ответом в случае продолжения агрессивных действий против Ирана.

До этого официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном, касающиеся иранской ядерной программы, потеряли всякий смысл после израильской атаки.

В ночь на 13 июня израильские войска начали серию атак против Ирана, нанеся удары по ключевым объектам ядерной программы Исламской Республики. Кроме того, атаке подверглась штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране.

Ранее Трамп заявил, что США передали Израилю самое смертоносное оружие в мире.