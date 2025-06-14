Президент Ирана предупредил Израиль о более мощном ответе на следующие атаки

Иран даст более мощный ответ, если агрессия Израиля против республики продолжится. Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, передает сайт главы государства.

«Естественно, если бы Иран не смог защитить себя от Израиля, нам пришлось бы ежедневно сталкиваться с его атаками по нашей земле, нашим гражданам и ученым. Но Иран смог сбить часть военной техники Израиля, которая, как говорят, была скрыта от нас», — сказал иранский лидер.

Пезешкиан добавил, что сейчас необходимо укрепить обороноспособность Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране рассказали, когда закончатся удары по Израилю.