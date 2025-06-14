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В Иране рассказали, когда закончатся удары по Израилю

Правительство Ирана: удары по Израилю продолжатся, пока это будет необходимо
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Tomer Neuberg/AP

Удары по израильской территории не прекратятся, пока иранские военные считают их необходимыми. Об этом заявила официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани, пишет ТАСС.

«Пока наши вооруженные силы считают это необходимым, этот ответ будет продолжаться, и правительство будет полностью поддерживать решения вооруженных сил. Мы поддерживаем верховного лидера и его решения», — сказала представительница кабмина.

Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о готовности к дальнейшим атакам на Израиль, отметив необходимость в завершении внутригосударственных приготовлений для осуществления новых ударов.

Израильская военная операция против Ирана, проведенная в ночь на 13 июня, имела целью уничтожение ядерных и военных объектов. В ответ Корпус стражей Исламской революции начал операцию «Истинное обещание – 3», обрушив ракетный удар на Израиль. В результате атак с обеих сторон пострадали десятки людей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее новый глава КСИР Ирана пообещал открыть «врата ада» для Израиля

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