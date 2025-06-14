Президент Турции заявил о необходимости остановить Израиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом о необходимости остановить Израиль. Об этом сообщает ТАСС.

«Израиль под руководством [премьер-министра Биньямина] Нетаньяху представляет собой самую большую угрозу стабильности и безопасности региона», — привела слова Эрдогана канцелярия президента.

По словам турецкого лидера, эта угроза была вновь продемонстрирована нападением на Иран. При этом Эрдоган заявил о необходимости остановить Израиль, чтобы снизить напряженность.

Кроме того, отметил президент Турции, конфликт двух стран рискует спровоцировать волну миграции, а спор вокруг ядерной программы исламской республики можно решить только путем переговоров.

До этого премьер Израиля пригрозил атаками по «каждой цели» в Тегеране. По словам Нетаньяху, уже в ближайшее время в небе появятся самолеты израильских военно-воздушных сил (ВВС) для выполнения этой задачи.

Ранее в Иране рассказали, что стало поводом для атак Израиля.