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Президент Турции заявил о необходимости остановить Израиль

Эрдоган заявил саудовскому наследному принцу о необходимости остановить Израиль
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Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом о необходимости остановить Израиль. Об этом сообщает ТАСС.

«Израиль под руководством [премьер-министра Биньямина] Нетаньяху представляет собой самую большую угрозу стабильности и безопасности региона», — привела слова Эрдогана канцелярия президента.

По словам турецкого лидера, эта угроза была вновь продемонстрирована нападением на Иран. При этом Эрдоган заявил о необходимости остановить Израиль, чтобы снизить напряженность.

Кроме того, отметил президент Турции, конфликт двух стран рискует спровоцировать волну миграции, а спор вокруг ядерной программы исламской республики можно решить только путем переговоров.

До этого премьер Израиля пригрозил атаками по «каждой цели» в Тегеране. По словам Нетаньяху, уже в ближайшее время в небе появятся самолеты израильских военно-воздушных сил (ВВС) для выполнения этой задачи.

Ранее в Иране рассказали, что стало поводом для атак Израиля.

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