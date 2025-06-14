Фридриха Мерца обвинили в плагиате

Австрийский исследователь Штефан Вебер заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц допустил 25 некорректных заимствований в книге 2002 года «Смелость для будущего. Как Германия вернется на вершину». Об этом пишет издание Berliner Zeitung.

В книге Мерца Вебер нашел приведенные без цитирования элементы трудов бывшего премьер-министра Баварии Эдмунда Штойбера, политолога Ганса Йоахима Майера, журналиста Мартина Спивака, экономиста Бурхарда Венера и лоббиста Фридриха фон Хойзингера. При этом список использованной литературы к труду Мерца не прилагается, и лишь немногие из авторов, чьи идеи он использовал, упомянуты в тексте.

В «Христианско-демократическом союзе» (ХДС) Мерца эти обвинения не прокомментировали.

Перед этим Вебер уличил в плагиате бывшую главу МИД Германии Анналену Бербок и бывшего министра экономики ФРГ Роберта Хабека.

В марте сообщалось, что премьер-министра Канады Марка Карни уличили в плагиате при написании докторской работы. По словам журналистов, политик использовал полные или частичные цитаты, а также измененные формулировки из четырех ранее опубликованных работ без указания авторства.

Ранее композицию «Million Years Ago» Адель признали плагиатом в Бразилии.