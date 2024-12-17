Песню Адель запретили по всему миру после признания ее плагиатом

Суд Бразилии постановил изъять песню «Million Years Ago» британской поп-певицы Адель из продажи по всему миру, в том числе с музыкальных стриминговых сервисов. Об этом сообщает The Guardian.

Предварительный запрет предписывает компаниям Sony и Universal «немедленно прекратить использование, воспроизведение, редактирование, распространение или коммерциализацию песни «Million Years Ago» любыми способами» и во всем мире.

Решение было принято на основании иска о плагиате, который подал композитор Тониньо Гераес. Он обвинил британскую артистку в копировании композиции «Mulheres» 1996 года Мартиньо да Вила, музыку к которой он написал.

В дополнение к запрету Гераес потребовал компенсацию в размере $160 тыс. от Адель, продюсера Грега Курстина и нескольких звукозаписывающих компаний — в том числе Sony и Universal. Композитор также намерен присвоить себе авторские права на песню Адель.

Дочерним компаниям Sony и Universal, отмечает The Guardian, грозит штраф в размере $8 тыс. «за каждый акт несоблюдения». Однако музыкальные компании все еще могут обжаловать это решение.

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