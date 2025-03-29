Нового премьера Канады уличили в плагиате

NP: премьера Канады Карни уличили в плагиате при написании докторской работы

Нового премьер-министра Канады Марка Карни уличили в плагиате при написании докторской диссертации. Об этом сообщает издание National Post.

Политик писал докторскую диссертацию по экономике в Оксфордском университете Великобритании в 1995 году. По данным издания, в его работе под названием «Динамическое преимущество конкуренции» обнаружено 10 случаев плагиата.

Отмечается, что Карни использовал полные или частичные цитаты, а также измененные формулировки из четырех ранее опубликованных работ без указания авторства.

В штабе Либеральной партии Канады, к которой принадлежит канадский премьер, отвергли все обвинения в плагиате в его диссертации.

Марк Карни занял пост премьер-министра Канады 14 марта 2025 года. Он сменил на этой должности Джастина Трюдо. Карни — лидер Либеральной партии Канады с 9 марта 2025 года. В 2008 — 2013 годах политик возглавлял Банк Канады, в период с 2013 по 2020 годы был управляющим Банка Англии.

Ранее Канада отказалась от сотрудничества с Россией в Арктике.