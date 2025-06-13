Глава МАГАТЭ рассказал об уровне радиации в иранском Натанзе

Гросси: уровень радиации за пределами ядерного объекта в Натанзе не изменился

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что уровень радиации за пределами ядерного объекта в иранском Натанзе не изменился, внутри наблюдается контролируемое загрязнение преимущественно альфа-частицами. Его слова приводятся в официальном аккаунте организации в соцсети Х.

«Уровень радиации за пределами объекта в Натанзе остается неизменным. Тип радиоактивного загрязнения внутри — в основном альфа-частицы — можно контролировать с помощью надлежащих средств защиты», — уточнил Гросси.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация как лев»), направленной на нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам исламской республики, в том числе по Тегерану и Натанзу. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы.

Позднее в Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) заявили, что в результате ударов Армии обороны Израиля был поврежден ядерный объект в Натанзе. Сообщалось, что в результате атаки ни химического, ни радиационного заражения не произошло.

Ранее Трамп напомнил Ирану о своем ультиматуме по ядерной сделке.