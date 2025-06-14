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Зюганов высказался о присоединении Западной Украины к СССР перед ВОВ

Зюганов не согласился со Степашиным, что расширение СССР перед ВОВ было ошибкой
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Лидер Коммунистической партии РФ (КПРФ) Геннадий Зюганов не согласился с бывшим премьер-министром Сергеем Степашиным о том, что присоединение Западной Украины и Бессарабии к СССР перед Великой Отечественной войной было ошибкой. Его слова приводит ТАСС.

«Если бы не отодвинули границу, если бы они [нацисты] пришли раньше и взяли Сталинград, они бы отрезали [юг страны], а на 80% моторы советских танков, самолетов и машин снабжались из бакинской нефти. Мы бы остались без горючего, войну не выиграли бы», — сказал он.

Зюганов добавил, что это касается и Прибалтики. Он пояснил, что от эстонской границы до Ленинграда — 160 км, «а значит, через неделю немцы уже были бы там».

До этого Степашин заявил, что если бы Польша получила Западную Украину и Львов, то относилась бы к России по-другому. Варшава бы «намучилась» с бандеровцами, добавил он.

Степашин также говорил, что Россия совершила «стратегическую ошибку» в отношении Украины, «прозевав» ее в 1990-х годах. По его словам, в Москве думали, что «это братский народ, и он никуда не денется». Степашин отметил, что в то же время на Украине «системно работали» многие страны, в том числе Соединенные Штаты и государства Западной Европы.

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