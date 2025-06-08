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Степашин заявил, что Россия «прозевала» Украину в 90-х

Степашин: Россия «прозевала» Украину в 1990-х, считая, что «никуда не денется»
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Илья Питалев/РИА Новости

Бывший глава правительства России Сергей Степашин заявил, что РФ совершила «стратегическую ошибку» в отношении Украины в 1990-х годах. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Что касается Украины, мы думали, что она никуда не денется. Я считаю, это огромная стратегическая ошибка начала 1990-х годов», — заявил он.

По его словам, в Москве думали, что «это братский народ, он никуда не денется, перебесится».

Он отметил, что в то же время на территории Украины «системно работали» многие страны, включая США и государства Западной Европы.

«Прозевали мы, к сожалению», — посетовал Степашин.

До этого Степашин заявил в интервью РИА Новости, что в будущем видит Украину такой, какой она была во времена СССР — «мирной, любимой, голосистой, с великолепным футболом и замечательными людьми». По словам Степашина, после распада Советского Союза с Украиной произошла «катастрофа и беда».

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