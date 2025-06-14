В ЦАХАЛ раскрыли число атакованных за сутки целей в Иране

ЦАХАЛ: ВВС Израиля за сутки атаковали более 150 различных целей в Иране

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля за сутки атаковали более 150 различных целей, расположенных на территории Ирана. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эфи Дефрин, передает ТАСС.

«За последние 24 часа ВВС Израиля провели несколько волн ударов и контрударов по целям в разных районах Ирана. <...> Мы атаковали более 150 целей», — сказал представитель ЦАХАЛ.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Израиле заявили о ликвидации ведущих ученых-ядерщиков и экспертов в Иране.