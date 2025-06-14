В Израиле заявили о ликвидации ведущих ученых-ядерщиков и экспертов в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала девятерых ведущих ученых и экспертов ядерного проекта Ирана. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Все ликвидированные ученые и эксперты были важными центрами знаний в иранском ядерном проекте и обладали десятилетиями накопленного опыта в разработке ядерного оружия», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ уточнили, что в ходе ударов были ликвидированы эксперты в области ядерной энергетики Ферейдун Аббаси и Ахмад Реза Золфагари Дарьяни, физики Мохаммад Махди Тегеранши, Амир Хассан Фахахи и Мансур Асгари, а также эксперт в области химического машиностроения Акбар Моталеби Задех. Кроме того, атаки Израиля не смогли пережить эксперт по материаловедению Саид Барджи, эксперт в области физики реакторов Абд аль-Хамид Минушехр и эксперт по механике Али Бахуэй Катимири.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее папа Римский призвал Израиль и Иран к миру.