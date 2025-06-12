Американский посол в РФ завершает свою миссию

Посол США в России Линн Трейси вскоре завершит свою миссию. Об этом говорится в Telegram-канале американского посольства в Москве.

«Присоединяйтесь к нашему специальному прямому эфиру завтра, 13 июня, в 18:30 по московскому времени, чтобы попрощаться с послом Линн Трейси», — говорится в публикации.

В американской дипмиссии отметили, что Линн Трейси является высокопоставленным дипломатом, которая работала в посольствах США не только в России, но и в Армении, Туркменистане, Пакистане, Казахстане, Афганистане и Кыргызстане. За свою службу Трейси была удостоена награды Государственного секретаря за проявленное мужество и Почетной награды за выдающиеся заслуги.

Линн Трейси приступила к исполнению своих обязанностей в посольстве США в России 30 января 2023 года.

В ноябре прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не исключил, что новая республиканская администрация США будет заинтересована в назначении нового посла в России. Глава МИД подчеркнул, что Москва не будет чинить препятствий назначению нового посла Соединенных Штатов в РФ.

Ранее посол США в Москве Трейси посетила МИД России.