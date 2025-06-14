В Израиле сообщили о расширении военной операции против ядерной программы Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет масштабы военной операции против ядерной программы Ирана. Об этом заявил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.

По его словам, Израиль наносит удары по десяткам ключевых объектов, включая пусковые установки баллистических ракет, военные базы и стратегическую инфраструктуру, на основе точных разведывательных данных.

Гендельман также призвал израильтян оставаться рядом с укрытиями на всей территории страны и следовать указаниям службы тыла.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали еще в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.