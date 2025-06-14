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В США отказались выделять $300 млн на помощь Украине

Breaking Defence: в конгрессе США отклонили поправку о допфинансировании Украины
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Depositphotos

Комитет по ассигнованиям нижней палаты конгресса США отклонил поправку к проекту о военных расходах, которая предполагала выделение $300 млн на помощь Украине. Об этом пишет издание Breaking Defence.

По информации журналистов, парламентарии более часа спорили по поводу данной поправки. Включить ее в документ предложил член палаты представителей от штата Огайо, демократ Марси Каптур.

«Эта мера <...> была отклонена в ходе голосования», — говорится в материале.

В статье приводятся слова председателя комитета по ассигнованиям, республиканца Тома Коула. Как он сказал, одобрение поправки о предоставлении Киеву дополнительного финансирования могло поставить под угрозу поддержку всего законопроекта со стороны членов Республиканской партии.

10 июня министр обороны США Пит Хегсет заявил о планах американских властей сократить средства, предназначенные для закупки нового оружия для поставок на Украину, в бюджете на 2026 финансовый год. Шеф Пентагона отметил, что действующая администрация США «придерживается очень отличающегося взгляда» на конфликт на Украине по сравнению с ее предшественниками. В частности, сейчас в Белом доме выступают за мирное урегулирование кризиса.

Ранее аналитики раскрыли, чем для Украины обернется сокращение помощи от США.

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