В США отказались выделять $300 млн на помощь Украине

Комитет по ассигнованиям нижней палаты конгресса США отклонил поправку к проекту о военных расходах, которая предполагала выделение $300 млн на помощь Украине. Об этом пишет издание Breaking Defence.

По информации журналистов, парламентарии более часа спорили по поводу данной поправки. Включить ее в документ предложил член палаты представителей от штата Огайо, демократ Марси Каптур.

«Эта мера <...> была отклонена в ходе голосования», — говорится в материале.

В статье приводятся слова председателя комитета по ассигнованиям, республиканца Тома Коула. Как он сказал, одобрение поправки о предоставлении Киеву дополнительного финансирования могло поставить под угрозу поддержку всего законопроекта со стороны членов Республиканской партии.

10 июня министр обороны США Пит Хегсет заявил о планах американских властей сократить средства, предназначенные для закупки нового оружия для поставок на Украину, в бюджете на 2026 финансовый год. Шеф Пентагона отметил, что действующая администрация США «придерживается очень отличающегося взгляда» на конфликт на Украине по сравнению с ее предшественниками. В частности, сейчас в Белом доме выступают за мирное урегулирование кризиса.

Ранее аналитики раскрыли, чем для Украины обернется сокращение помощи от США.