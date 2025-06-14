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В Совфеде считают, что удары по Ирану нужны для подчинения страны Западу

Клишас заявил, что ударами по Ирану Запад хочет добиться подчинения
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Через удары Израиля по Ирану Запад пытается добиться подчинения Тегерана своей гегемонии. Об этом в своем Telegram-канале пишет глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

По его мнению, настоящей целью израильских ударов является смена политического режима в Тегеране и подчинение Ирана интересам Запада, а не ядерные объекты Исламской Республики.

«Соглашение по ядерной программе Ирана уже было заключено в 2015 году, и США в одностороннем порядке вышли из него в 2018», — напомнил Клишас.

Он добавил, что это было сделано для того, чтобы нивелировать укрепление политического режима в Иране.

До этого агентство SNN сообщило, что Иран начал новую волну атак на Израиль.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее Трамп напомнил Ирану о своем ультиматуме по ядерной сделке.

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