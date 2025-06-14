Азербайджан проверяет уровень радиации на границе с Ираном в Астаринском районе

Азербайджан проверяет уровень радиации на границе с Ираном в Астаринском районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в азербайджанских госструктурах.

По его словам, специалисты уже направились в Астаринский район, где приступили к изучению уровня радиационного загрязнения воздуха.

«Они изучают уровень радиоактивного загрязнения в воздухе и уровень радиоактивного загрязнения на территории Ирана путем сканирования автомобилей, въезжающих в Азербайджан со стороны Ирана», — поделился собеседник агентства.

До этого министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что Иран перешел «красные линии», атаковав жилые районы Израиля ракетами и беспилотниками.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Позже правительство Ирана пообещало дать жесткий ответ на израильскую атаку на объекты исламской республики.

Ранее в ООН высказались об атаке Израиля по Ирану.