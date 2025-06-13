Путин провел телефонные разговоры с руководством Ирана и Израиля

Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана и премьером Израиля

На фоне израильской военной операции против Ирана президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными жертвами среди мирного населения, осудив действия Израиля как нарушающие Устав ООН и нормы международного права.

В телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Владимир Путин акцентировал необходимость возвращения к переговорному процессу и мирному урегулированию всех вопросов, касающихся иранской ядерной программы.

«Россия и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем», — говорится в сообщении.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. В результате операции были ликвидированы начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Хоссейн Бакери, глава КСИР Хосейн Салами и руководитель командования по чрезвычайным ситуациям Голам Али Рашид.

Ранее МИД РФ осудил удары Израиля по Ирану.