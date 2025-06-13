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В Иране заявили об отсутствии утечек радиации в Натанзе

В Иране заявили об отсутствии утечек радиации в Натанзе после ударов Израиля
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WANA/Reuters

Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что значимого ущерба на ядерном объекте в Натанзе в результате ударов Израиля нет, утечки радиации отсутствуют. Его слова приводит РИА Новости.

«Хорошо, что ущерб был нанесен лишь поверхностный... Также не было утечек радиации, которые могли бы стать причиной для беспокойства населения», — заявил он.

Эслами отметил, что серьезного ущерба не было, на данный момент проводится его оценка.

До этого сообщалось, что ядерный объект в Фордо атакам пока не подвергся.

По данным израильского Ynet, ядерный объект в Натанзе был уничтожен полностью. При этом заместитель министра обороны и правоохранительных органов в Исфахане Акбар Салехи заявил, что персонал объекта выжил.

Ранее Трамп заявил, что дал Ирану шанс заключить сделку.

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