Ирак направил жалобу в ООН из-за действий Израиля

Министерство иностранных дел Ирака направило жалобу в Совет Безопасности ООН на нарушение Израилем воздушного пространства при проведении военной операции против Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

«Республика Ирак в пятницу, 13 июня, направила жалобу в Совет Безопасности ООН, выразив решительное осуждение нарушения израильским образованием воздушного пространства Ирака», — заявили в ведомстве.

Также Ирак выразил протест против того, что его воздушное пространство использовалось Израилем для ведения военных действий против Ирана.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию против Ирана, нанеся удары по объектам в нескольких населенных пунктах Исламской Республики. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы. Также атаке подверглась штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране.

На этом фоне власти Израиля решили закрыть свое воздушное пространство в целях безопасности. По данным СМИ, в Ираке и Израиле приняли аналогичное решение.

Ранее в Израиле заявили, что США дали зеленый свет на удары по Ирану.