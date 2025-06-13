Правительство Ирана провело экстренное заседание

Правительство Ирана провело срочное совещание из-за ударов со стороны Израиля. Об этом сообщила пресс-служба президента Ирана Масуда Пезешкиана, пишет РИА Новости.

На встрече была проанализирована текущая ситуация в стране и озвучена готовность всех исполнительных органов власти обеспечить основные потребности населения, такими как топливо, лекарства и другие необходимые товары, а также осуществлено планирование для выполнения этих задач.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о старте операции под названием «Нация как лев». Основной целью этой операции является удар по ядерным и ракетным программам Ирана. Армия Израиля атаковала ряд городов Исламской Республики, включая Тегеран и Нетенз.

После этого над иранской мечетью Джамкаран, неподалеку от города Кум, подняли красный флаг мести. На опубликованных кадрах виден процесс поднятия флага. На площади около мечети собралось множество людей с флагами Ирана.

Ранее была названа ожидаемая продолжительность операции Израиля против Ирана.