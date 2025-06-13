Литва готовит эвакуацию своих граждан из Израиля

Литва намерена эвакуировать находящихся в Израиле граждан республики. Об этом сообщил начальник национального центра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас, передает ТАСС.

«Наше посольство в Израиле интенсивно работает над тем, чтобы установить точное число находящихся в Израиле литовских граждан, чтобы эвакуировать их из страны», — уточнил он.

По данным, которыми власти располагают на данный момент, 255 граждан Литвы находятся на территории еврейского государства. По словам Виткаускаса, они регистрируются на специальной интернет-странице или с использованием приложений мобильной связи.

В настоящее время ответственные структуры балтийской республики оценивают возможности использования для эвакуации воздушного транспорта, в том числе военной авиации.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация как лев»), задача которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу.

Ранее стало известно, что Израиль ударил по Ирану с его же территории.