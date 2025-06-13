На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Литва готовит эвакуацию своих граждан из Израиля

ТАСС: Литва намерена эвакуировать своих граждан из Израиля
close
Ints Kalnins/Reuters

Литва намерена эвакуировать находящихся в Израиле граждан республики. Об этом сообщил начальник национального центра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас, передает ТАСС.

«Наше посольство в Израиле интенсивно работает над тем, чтобы установить точное число находящихся в Израиле литовских граждан, чтобы эвакуировать их из страны», — уточнил он.

По данным, которыми власти располагают на данный момент, 255 граждан Литвы находятся на территории еврейского государства. По словам Виткаускаса, они регистрируются на специальной интернет-странице или с использованием приложений мобильной связи.

В настоящее время ответственные структуры балтийской республики оценивают возможности использования для эвакуации воздушного транспорта, в том числе военной авиации.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация как лев»), задача которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу.

Ранее стало известно, что Израиль ударил по Ирану с его же территории.

Все новости на тему:
Израиль атаковал Иран
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами