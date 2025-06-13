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Источник сообщил, что Израиль ударил по Ирану с его же территории

Ynet: Израиль при атаке на Иран запустил дроны с иранской территории
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AP

Израильские военные во время ударов по Ирану задействовали беспилотники, запускавшиеся непосредственно с иранской территории. Об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на источник.

По информации издания, задолго до начала военной операции против Ирана разведка Израиля сумела тайно развернуть близ Тегерана базу с беспилотниками-камикадзе.

Аппараты использовались для поражения ракетных пусковых установок на одной из важных военных баз внутри Ирана.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция «Нация как лев» может продлиться несколько дней. Военные источники отметили, что в последние недели появились признаки стремления Ирана создать ядерное оружие.

Ранее Трамп заявил, что США передали Израилю самое смертоносное оружие в мире.

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Израиль атаковал Иран
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