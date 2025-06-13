Стало известно о будущей встрече вице-президента ЮАР и Путина

В ходе посещения России вице-президент ЮАР собирается встретиться с Путиным

В программу рабочего визита в РФ вице-президента Южно-Африканской Республики Пола Машатиле, который пройдет на будущей неделе, входит его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в администрации президента ЮАР, передает ТАСС.

«Вице-президент ЮАР Машатиле, который посетит РФ с 17 по 21 июня, проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным», — заявили в администрации.

Там отметили, что визит направлен на укрепление двусторонних экономических и торговых связей между двумя странами.

Машатиле посетит Москву и Санкт-Петербург, где поучаствует в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Вице-президент ЮАР примет участие в пленарном заседании ПМЭФ, он также приглашен выступить в качестве спикера в российско-африканском бизнес-диалоге», — уточнили в администрации.

27 апреля Путин рассказал, что Российская Федерация и ЮАР активно сотрудничают во многих сферах. По его словам, два государства и дальше будут развивать российско-южноафриканское стратегическое партнерство.

Ранее в ЮАР пообещали «никогда не бросать Россию».