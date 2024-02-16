В ЮАР пообещали «никогда не бросать Россию»

Генеральный секретарь Африканского национального конгресса и правящей партии ЮАР Фикиле Мбалула пообещал, что его страна останется верна дружбе с Россией, чего бы это ни стоило. Его слова с форума «За свободу наций» передает РИА Новости.

«Мы, Южная Африка, за Россию как за нашего друга, и мы не извиняемся за это... Мы никогда вас не бросим», — заявил Мбалула.

Он подчеркнул, что ЮАР ради сохранения дружбы с Россией готова пожертвовать отношениями с другими государствами.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным поездки в Африку.

«Обсуждали мы и экономические проблемы, работу на азиатском континенте, в Африке, куда нас зовут. Владимир Владимирович знает, мы согласовывали мои поездки в Африку», — рассказал Лукашенко.

Он отметил, что во время визитов в Африку обратил внимание, что Белоруссию и Россию там ждут.

«Африка ждет, зная, как было в советские времена, Россию», — добавил он.

Ранее Путин назвал позорным колониальное прошлое и настоящее западных стран.