Пашинян прокомментировал сообщения о выводе военной базы РФ из Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинин заявил об отсутствии намерения выводить российские из страны. Об этом сообщает ТАСС.

До этого депутат армянского парламента от оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абрамян сообщал, что Ереван и Баку могли согласовать вывод российской военной базы с территории Армении.

Политик высказал такое мнение после слов помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева о том, что необходимость в присутствии иностранных военных сил в регионе исчезла. По мнению Абрамяна, в содержании этого заявления называется одно из предварительных условий достижения мира.

11 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что никаких сигналов от Еревана о выводе российской военной базы из Армении не было. Она уточнила, что, по сообщениям официальных лиц Армении, такого вопроса на повестке дня не стоит.

Ранее глава МИД Армении заявил, что в повестке Еревана нет вопроса о военной базе РФ.