В Армении допустили, что Ереван и Баку договорились о выводе российской базы из Гюмри

Депутат армянского парламента от оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абрамян считает, что Ереван и Баку могли согласовать вывод российской военной базы с территории Армении. Об этом он написал в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Чиновник озвучил такое мнение после слов помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева о том, что в регионе больше нет необходимости в присутствии иностранных военных сил.

По мнению Абрамяна, заявление помощника президента является одним из предварительных условий достижения мира.

«Это, кстати, не только не является проблемой для этого (армянского. — «Газета.Ru») правительства, но и не исключено, что до оглашения позиции были скоординированы», – говорится в сообщении.

102-я российская военная база находится в Гюмри согласно межгосударственному договору от 1995 года, продленному до 2044 года. В МИД РФ считают, что присутствие российской базы и пограничников является единственной реальной гарантией суверенитета Армении.

Ранее глава МИД Армении заявил, что в повестке Еревана нет вопроса о военной базе РФ.