В повестке Еревана нет вопроса о российской военной базе в Гюмри

Глава МИД Армении: в повестке Еревана нет вопроса о военной базе РФ в Гюмри

В Ереване не поднимали вопрос об изменении договора о присутствии 102-й российской военной базы в Армении. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, передает РИА Новости.

«Могу сказать, что такого вопроса — о военной базе — хотя бы на данный момент нет», — заявил он.

Таким образом дипломат отреагировал на вопрос журналистов о пересмотре или изменении договора о присутствии российской военной базы на армянской территории.

До этого Мирзоян заявил, что Армения нуждается в гражданской миссии Европейского союза, которая продолжает следить за обстановкой на границе с Азербайджаном, до полного завершения процесса делимитации.

По его словам, в Ереване убеждены, что до тех пор, пока существует неделимитированная граница между Арменией и Азербайджаном, «пока будут продолжаться ложные обвинения» в адрес армянских вооруженных сил в нарушении режима прекращения огня, миссия ЕС важна и необходима для Армении.

Ранее сообщалось, что Армения готова не размещать силы третьих стран на армяно-азербайджанской границе после ее делимитации.