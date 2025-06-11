В МИД РФ прокомментировали сообщения о выводе военной базы РФ из Армении

Захарова: никаких сигналов от Еревана о выводе военной базы РФ не было

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что каких-либо сигналов от Еревана о выводе российской военной базы из Армении не было. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается дислоцированной в Армении российской военной базы, никаких сигналов от Еревана о ее возможном выводе мы не получали», — отметила Захарова.

Она уточнила, что, по сообщениям официальных лиц Армении, такого вопроса на повестке дня не стоит.

До этого депутат армянского парламента от оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абрамян сообщал, что Ереван и Баку могли согласовать вывод российской военной базы с территории Армении.

Политик высказал такое мнение после слов помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева о том, что в регионе больше нет необходимости в присутствии иностранных военных сил.

По мнению Абрамяна, заявление помощника президента является одним из предварительных условий достижения мира.

Ранее глава МИД Армении заявил, что в повестке Еревана нет вопроса о военной базе РФ.