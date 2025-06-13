Востоковед заявил, что свою атаку Израиль замаскировал свадьбой сына Нетаньяху

Израиль ударами по Ирану застал Тегеран врасплох, а ночная атака была лишь началом новой войны. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин. Он отметил, что Израиль тщательно скрывал готовящуюся операцию, в том числе прикрыв ее свадьбой сына-премьер министра Биньямина Нетаньяху Авнера.

«На Ближнем Востоке началась новая война, то есть удары, произошедшие этой ночью, это лишь начало, и в дальнейшем Израиль будет наносить удары примерно как минимум в течение месяца. Сейчас удары были нацелены на то, чтобы вынести ПВО, поразить какие-то отдельные военные объекты, и отдельно удары ставили перед собой целью уничтожение части военного руководства Ирана. И иранцы подтвердили, что в этой части израильтяне достигли желаемого результата, то есть погиб глава КСИР, погиб глава генштаба Ирана, и в целом израильтяне застали Тегеран врасплох. Была создана целая операция прикрытия этой атаки. Я напомню, что в эти дни должна была случиться свадьба сына премьер-министра Израиля Авнера Нетаньяху. И один из аргументов, почему конкретно в эти дни не должно было быть атаки — это то, что не будет атаки, не начнется война в день, когда сын премьер-министра женится. И скорее всего сама эта свадьба была частью этой системы прикрытия», — сказал он.

Каргин уточнил, что Иран обязательно нанесет ответные удары, которые при этом не нанесут сильного урона Израилю.

«Сами удары нацелены на то, чтобы у Ирана не было ядерной бомбы. Израиль воспринимает ядерный Иран как экзистенциональную угрозу для себя и этим обосновывает свою атаку. Иран, несомненно, ответит. Сейчас уже запущены беспилотники, дальше будет баллистика. Я не думаю, что это нанесет какой-то критический урон Израилю. Израиль уже сбивал иранскую баллистику. Иран может теоретически перекрыть Ормузский пролив, через который идет 40% мирового трафика нефти, но в этом случае он настроит против себя Китай, который является одним из крупнейших импортеров нефти, Китай будет этим очень недоволен. Также Иран теоретически может нанести удары по американским базам. Трамп заявил уже, что знал об израильской атаке, но при этом подчеркнул, что американцы в ней не участвовали. Если Иран сейчас нанесет удар по американским базам, то американцы подключатся, и ситуация для Ирана ухудшится», — добавил он.

По мнению востоковеда, противостояние между странами будет долгим, а Иран может решить атаковать союзников США, что изменит микроклимат в регионе.

«Мой прогноз, что сейчас будет обмен ударами между Израилем и Ираном. При этом, скорее всего, в этом обмене Израиль будет доминировать, поскольку у Ирана сейчас практически нет ПВО. Что будет дальше, сказать сложно, но это долгое противостояние. Еще отдельно хочется отметить, что, возможно, Иран, например, решит атаковать союзников США в регионе. Напомню, что это Саудовская Аравия, Иордания или Эмираты. Вот если, например, Иран нанесет удар по Дубаю, а такое возможно теоретически, то, конечно, это не столько окажет какое-то реальное влияние на Ближний Восток, сколько окажет огромное психологическое влияние и в принципе изменит микроклимат на Ближнем Востоке — Дубай лишится статуса ближневосточной Швейцарии. Так тоже могут развиваться события», — заключил эксперт.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция может продлиться несколько дней. Военные источники отметили, что в последние недели появились признаки стремления Ирана создать ядерное оружие. Еврейское государство, по их словам, сочло ситуацию критической и решило действовать.

Ранее россиянин из Ирана заявил, что жители страны хотят мести после атаки Израиля.