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Трамп высказался о решениях разногласий с Ираном

Трамп привержен дипломатическому решению вопросов с Ираном по ядерной программе
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Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп утверждает, что остается привержен дипломатическому разрешению разногласий с Ираном по ядерной программе. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что перед всей администрацией президента США была поставлена задача вести переговоры с иранской стороной.

По мнению Трампа, Иран мог бы быть великой страной, но сначала Тегеран должен полностью отказаться от надежд на получение ядерного оружия.

Накануне сообщалось, что Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер и директор службы внешней разведки «Моссад» Давид Барнеа отправятся на встречу со специальным посланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом перед американо-иранскими переговорами, которые пройдут 15 июня в Омане.

11 июня замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва готова оказать не только политическое содействие по достижению ядерной сделки, но и практическое. Например, российская сторона может помочь с вывозом избыточного ядерного материала с территории Исламской Республики, чтобы адаптировать этот материал к производству топлива для реакторов.

Ранее Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном.

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