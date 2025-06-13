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В Иране высказались об ответе Израилю на удары

В Иране заявили, что военные определят способ ответа Израилю
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Global Look Press

Вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что время и метод ответа Израилю на его атаку определят иранские военные. Его слова приводит ТАСС.

«Способ и сроки наказания определяются органами безопасности и военными нашей страны», — заявил он.

По его словам, «правительство поддержит этот акт возмездия».

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что была вынуждена нанести удары по Ирану, поскольку он тайно разрабатывал все компоненты ядерного оружия.

Ранее Трамп заявил, что дал Ирану шанс заключить сделку.

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Израиль атаковал Иран
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