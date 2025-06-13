В Турции обвинили администрацию Нетаньяху в попытке втянуть мир в катастрофу

Эрдоган: администрация Нетаньяху пытается втянуть весь регион и мир в катастрофу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что администрация премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пытается втянуть весь регион и мир в катастрофу своими безрассудными, агрессивными и беззаконными действиями, передает ТАСС.

«Сегодня утром Израиль довел реализацию своей стратегии по утоплению нашего региона, особенно Газы, в крови, слезах и нестабильности до очень опасной стадии», — отметил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, нападения еврейского государства на Иран являются явной провокацией, игнорирующей международное право.

Президент Турции также заявил, что международное сообщество должно «положить конец израильскому бандитизму», направленному на подрыв глобальной и региональной стабильности.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация как лев»), задача которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу.

Позже в пресс-службе ЦАХАЛ уточнили, что в ночной атаке участвовали более 200 истребителей, которые, по данным разведки, нанесли удары по более чем 100 целям по всей территории страны.

Ранее президент Ирана пообещал, что Израиль пожалеет об ударах по республике.