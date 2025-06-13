Еврокомиссия усилила меры безопасности для сотрудников миссий на Ближнем Востоке

Еврокомиссия (ЕК) усилила меры безопасности для сотрудников миссий Евросоюза на Ближнем Востоке. Об этом сказал представитель ЕК Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе, его слова передает РИА Новости.

«Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией в координации с государствами-членами, миссиями ЕС и партнерами, так как для нас безопасность сотрудников миссий является приоритетом»‎, — сказал он.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция может продлиться несколько дней. Военные источники отметили, что в последние недели появились признаки стремления Ирана создать ядерное оружие. Еврейское государство, по их словам, сочло ситуацию критической и решило действовать.

Позже Министерство обороны Израиля заявило, что большая часть высших руководителей Военно-воздушных сил (ВВС) Ирана была ликвидирована во время совещания в подземном штабе.

Ранее СМИ сообщили об атаке Израиля на ядерный объект в Иране.